Autobahn GmbH reißt Überflieger in Leverkusen ab : Im Kreuz West weichen 741 Meter Brücke

Autobahn GmbH reißt Überflieger in Leverkusen ab

Leverkusen De Autobahn GmbH startet im Zuge von Rheinbrücken- und Autobahnausbau im Oktober mit dem Abriss eines weiteren Überfliegers. Der Verkehr wird umgeleitet.

In rund zwei Wochen wird es auf der Baustelle an der Leverkusener Rheinbrücke rechtsrheinisch ordentlich laut. Denn ab dem 1. Oktober beginnen die Vorbereitungsarbeiten für den Abriss der K 32 – der Verbindungsbrücke zwischen der A 59 aus Richtung Rheindorf/Ausfahrt Leverkusen-Mitte und der A 1-Fahrbahn in Richtung Dortmund. Die Verantwortlichen rechnen mit der Fertigstellung der neuen Brücke im Herbst des nächsten Jahres. Bis dahin wird der Verkehr innerhalb des Autobahnkreuzes Leverkusen-West umgeleitet.