Leverkusener Dax-Konzern spürt Energiekrise Covestro macht 2022 Verlust

Damit rutscht Covestro in die Verlustzone. Analysten rechneten mit einem Gewinn von 420 Mio. Euro. „Das Konzernergebnis wird im Wesentlichen belastet durch außerordentliche Abschreibungen im Anlagevermögen in Höhe von ca. 470 Mio. Euro und durch Wertberichtigungen latenter Steuerforderungen in Höhe von ca. 250 Mio. Euro“, erläutert der Dax-Konzern zu den vorläufigen Zahlen. Der abschließende Geschäftsbericht liegt Anfang März vor.