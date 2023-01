Hallenfußball Inter Monheim gewinnt Turnier von Genclerbirligi Opladen

Hallenturniere sind in der kalten Jahreszeit für alle Hobbyfußballer eine willkommene Abwechslung. Einen festen Platz im Kalender hat dabei das Kurt-Feyh-Gedächtnisturnier, das in diesem Jahr zum 18. Mal stattfand und wie gewohnt vom Kreisligisten Genclerbirligi Opladen ausgerichtet wurde. In Bergisch Neukirchen an der Wuppertalstraße fanden sich am Sonntag zehn Mannschaften ein, um die besten Kicker unter dem Hallendach zu ermitteln.