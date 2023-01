Leverkusen/Leichlingen Rhein bringt Treibgut, die Wupper Wassermassen

Irgendwo in der Magengrube ist sie wieder aufgetaucht, die Angst, dass das Wasser doch wieder die Oberhand gewinnt. „Mein Mann hält seit Donnerstag die Pegelstände wieder sehr genau im Auge“, erzählt eine Leichlingerin (51). „Und die Füllstände der Talsperren.“ Im vergangenen Sommer – ein Jahr nach der Jahrhundertflut an Wupper und Dhünn – war das Ehepaar mit den Sanierungsarbeiten fertig geworden. Hüfthoch hatte das Wasser im Erdgeschoss nahe Leichlinger Zentrum gestanden, der Keller war ohnehin bis obenhin voll. „Wir hatten Glück, dass alles so gut geklappt hat.“ Bei etlichen Nachbarn sei bis heute noch nicht alles zu 100 Prozent wieder hergestellt.