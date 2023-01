Vor Gericht Früherer WGL-Chef  und Stadt streiten sich um Abfindung 

Das Handelsgerichtsverfahren um den früheren Chef der städtischen Wohnungsgesellschaft (WGL), Wolfgang Mues, zieht sich weiter in die Länge. Fast zwei Jahre dauert nun schon der Rechtsstreit zwischen ihm und der Leverkusener Stadtverwaltung um die Beendigung seines Arbeitsverhältnisses. Eine schnelle Einigung scheint nicht in Sicht. Am 10. Februar soll die Verhandlung fortgesetzt werden. Nun haben erst einmal die Anwälte das Wort. Sie sollen sich über eine mögliche Abfindung von Mues ins Benehmen setzen.