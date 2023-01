Basketball in der Region Druck auf die Reserve der Bayer Giants wächst

Regionalliga: BBZ Opladen II – New Basket Oberhausen 63:74 (21:33). Nach drei Minuten führte die BBZ-Zweitvertretung schon mit 7:0 gegen den Gast aus Oberhausen. „Da dachten alle, es würde von allein so weiterlaufen“, sagte Trainer Thomas Pimperl. Das tat es aber nicht, denn der Heimmannschaft war die geringe Vorbereitungszeit aufgrund fehlender Halle in der Weihnachtspause anzumerken. Pimperl zufolge konnte sein Team das nicht kompensieren, scheiterte zu häufig an ungenauen Abschlüssen und verpasste damit den Sprung Richtung vordere Ränge im Mittelfeld der Tabelle.