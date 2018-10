Leverkusen: Bürgerbefragung zum Bahnhofsquartier Opladen

Opladen Ein weiteres Mal sollen am 29. Oktober die Bürger zu vier überarbeiteten Entwürfen gehört werden.

Vier Investoren haben ihre überarbeiteten Pläne abgegeben und Modelle erstellt, die am 29. Oktober, 18 bis 20 Uhr, im Verwaltungsgebäude Goetheplatz vorgestellt und diskutiert werden. Zwei Tage später entscheidet der Beirat, in dem neben Oberbürgermeister, Rats- und Verwaltungsvertretern auch Fachleute unterschiedlicher Bereiche vertreten sind, welcher Investor den Zuschlag bekommt. Danach können die Kaufvertragsverhandlungen beginnen, in deren Zuge eventuelle Nachbesserungen im Favoriten-Modell vereinbart werden. Baubeginn kann im Herbst 2020 sein, sofern der Busbahnhof planmäßig fertiggestellt ist.