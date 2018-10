Wacht am Rhein : Weltkriegsgranate in Wiesdorf entschärft

Am Rheinufer nahe des Lokales Wacht am Rhein entdeckte ein Passant Weltkriegsmunition. Foto: Anja Wollschlaeger

Wiesdorf Am Ufer nahe Wacht am Rhein hat ein Passant am Montagmittag offenbar eine Weltkriegsgranate entdeckt und die Polizei per E-Mail über einen rund 30 Zentimeter langen verdächtigen Gegenstand informiert.

Die Beamten rückten aus, nahmen den verdächtigen Gegenstand in Augenschein und verständigten das städtische Ordnungsamt, das in so einem Fall zuständig ist, berichtet die Behörde. Das Amt wiederum schaltete den Kampfmittelräumdienst ein. Der konnte die Weltkriegsmunition am frühen Abend entschärfen.

(LH)