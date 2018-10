Niedrigwasser in Leverkusen

Leverkusen Die Trockenheit macht sich im Rhein bemerkbar. Am Kölner Pegel liegt das Niedrigwasser bei unter 70 Zentimetern. Zu wenig für den Fährverkehr.

Dass der Wasserstand fällt, ist seit Wochen Fakt. Jetzt aber führt der Rhein so wenig Wasser, dass am Montagmorgen die Hitdorfer Fähre ihren Dienst vorerst eingestellt hat. „Wir haben über die vergangenen Wochen versucht, mit flexiblen Maßnahmen, den Fährbetrieb aufrecht zu erhalten. Allein wegen den Arbeiten für die Erneuerung der Rheinbrücke. Das hat bisher auch geklappt“, sagte Christian Lorenz, Presssprecher der Häfen- und Güterverkehr Köln AG. „Aber bei 70 Zentimetern ist Schluss.“ Wie lange die Fährverbindung ausfallen wird, könne noch niemand sagen. „Sobald 80 Zentimeter erreicht sind, fahren wir wieder.“

Der Wasserstand des Rheins beträgt durchschnittlich 3,21 Meter in Köln – der Messort ist auch maßgeblich für Leverkusen. Am Kölner Pegel fiel der Stand des Rheins am Nachmittag unter 70 Zentimeter, meldeten die Stadtentwässerungsbetriebe Köln. Damit hat der Rhein seinen in den vergangenen Jahren niedrigsten Stand – 2003 mit 0,80 Metern – unterboten. Und strebt dem Rekordtief von 1929 entgegen. Da wurden am Kölner Pegel 0,61 Meter gemessen.