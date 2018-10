Erster Weltkrieg in Leverkusen

LEVERKUSEN 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat die Leverkusener Arbeitsgemeinschaft Genealogie und Geschichte (AGGL) ein Heft mit Aufsätzen zur deutschen Geschichte herausgegeben, dem offenbar noch weitere folgen sollen.

Auf die Kriegserinnerungen des Schlebuscher Sensenfabrikanten stieß der passionierte Historiker und ehemalige Geschichtslehrer am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium im Leverkusener Stadtarchiv. Ausführlich beschreibt Kuhlmann darin seine persönlichen Kriegserinnerungen, in einem bayerischen Artillerie-Regiment. Wegen Tapferkeit wurde er an der Front mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet und zu einem üppigen Festessen eingeladen. Auf ein – im Heft abgebildetes – Original, die prächtige Menükarte für ein „Siegeressen“ 1915 in Rouvroy im Departement Pas-de-Calais war Dorn zufällig bei ebay gestoßen. Daraufhin begann er konsequent zu recherchieren. Erlebnisberichte hat auch Hans Mittler gesammelt.