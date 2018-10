Experimente im Naturgut in Leverkusen

Photovoltaik am Modell erleben: Cordula von der Bank mit Saskia, Theresa und Gabriel (v. l.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Bei der Herbstakademie des Naturguts Ophoven ging es für Grundschüler um Zukunftsfragen.

Zum 15. Mal nahmen 26 besonders an Natur und Umwelt interessierte Leverkusener Grundschüler an der Herbstakademie auf dem Naturgut Ophoven teil. In der von der Bürgerstiftung finanzierten Ferienwoche ging es diesmal um den Klimaschutz. Die Kinder machten Experimente mit Sonnen-, Wind- und Wasserenergie im „Klimalabor“ und suchten Beispiele aus der Natur, die uns helfen, klimafreundlich zu leben.