Lkw-Auflieger blockiert P+R-Parkplätze in Rheindorf

Rheindorf P+R-Parkplätze an Leverkusener Bahn-Haltepunkten sind begehrt. Das ist seit einigen Wochen gerade in Opladen zu beobachten, wo unter anderem Pendler eines der Baufelder für die Bahnstadt-Westseite zu einem solchen Parkplatz auserkoren haben und dies von offizieller Seite vorerst geduldet wird.

In Rheindorf hätten viele Pendler vermutlich gerne so ein großes freies Baufeld. Denn da sind derzeit eine Reihe von Parkplätzen dauerbesetzt. CDU-Landtagsabgeordneter und Ratsherr Rüdiger Scholz wohnt in Rheindorf. Und ihm ist seit einiger Zeit ein Sattelauflieger ins Auge gefallen, der „P+R-Parkplätze am S-Bahnhof in Rheindorf“ blockiert, meldet der Politiker jetzt. Konkret schildert Rüdiger Scholz dies: „Seit Wochen ist ein Sattelauflieger einer niedersächsischen Spedition am S-Bahnhof in Rheindorf abgestellt und blockiert dort gleich vier der ohnehin viel zu wenigen P+R-Parkplätze für Pendler.“