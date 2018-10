Peter Rösgen ist neuer Präsident des KOK

Opladen Wie Karneval geht, das weiß Peter Rösgen ziemlich genau. Immerhin hat er vor ein paar Sessionen als Leverkusener Prinz eine glänzende bestrumpfte Figur gemacht. Jetzt ist er der neue Präsident im Komitee Opladener Karneval (KOK).

Auf der Jahreshauptversammlung wurde der 52-jährige Dachdeckermeister gewählt. Rösgen tritt die Nachfolge von Uwe Krautmacher an. Und die KOK-Mitglieder hatten noch mehr Ämter zu besetzen. Frank Kockrick wurde zum stellvertretender Geschäftsführer gewählt, Bernd Schaffarczik zum Zugleiter. Er beerbt somit Manfred Luxem in der Funktion und muss sich zum ersten Mal am 4. März beweisen. Dann startet der Rosenmontagszug unter dem Motto „Opladen, oh wie schön, 850 Johr jecke Tön“.