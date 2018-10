Spielhallenräuber stellt sich in Opladen selbst

Opladen In der Nacht zu Samstag hat sich ein Spielhallenräuber bei der Polizei gestellt. Der 42-Jährige gab drei Überfälle zu. Die Polizei nahm ihn und den von ihm benannten Mittäter (48) fest.

Der Räuber kam gegen 1 Uhr auf die Wache und gestand zwei Raubüberfälle von Dezember 2017 an der Bahnhof- und der Fürstenbergstraße und einen versuchten Überfall im Januar auf eine Spielhalle an der Bahnhofstraße. Und er nannte den Beamten auch seinen Komplizen bei den Taten. Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnungen der Männer, fand umfangreiches Beweismaterial und nahm den Komplizen gleich in seiner Wohnung fest. Beide Männer sind vorbestraft und der Polizei gut bekannt wegen Raub- und Diebstahlsdelikten. Der Haftrichter erließ am Sonntag Haftbefehl. Die Polizei prüft, ob das Duo für weitere Taten verantwortlich sein könnte.