Standortzusage : „Leverkusen bleibt Schaltzentrale von Arlanxeo“

Leverkusen Oberbürgermeister Richrath und Wirtschaftsförderer Märtens besuchen Technikum und Produktionsbetrieb. Geschäftsführer Kalla macht Standortzusage.

Lanxess und Saudi Aramco hatten die Firma Arlanxeo 2016 als Joint-Venture für die Herstellung und den Vertrieb von Hochleistungs-Kautschuken gegründet. Der Hersteller Arlanxeo mit Hauptsitz im niederländischen Maastricht erzielte 2017 einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro. Die jetzt hundertprozentige Tochter von Saudi Aramco beschäftigt weltweit etwa 3800 Mitarbeiter an 20 Standorten, darunter auch in fünf Ländern in Europa. Am Standort Dormagen produziert Arlanxeo Deutschland unter anderem Chloropren-Kautschuke (CR). In diese Produktion hatte Arlanxeo zuletzt investiert. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdem hochwertige Nitril-Kautschuke. Seit dem 1. Januar 2019 gehört Arlanxeo vollständig zu Aramco.