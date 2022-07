Leverkusen – ein Jahr danach : Die Explosion ist noch nicht aufgearbeitet

Das verstörende Bild des Unglücksorts nach Explosion und Feuer. Schon kurz nach dem Vorfall war klar: Die Aufarbeitung dieses Tages wird lange dauern. Foto: Currenta

Leverkusen Der Juli 2021 wird in die Leverkusener Historie als Katastrophenmonat eingehen: Erst überschwemmt die Flut Teile der Stadt, dann erschüttert eine verheerende Explosion im Chempark-Entsorgungszentrum Bürrig Hauswände, Fensterscheiben und Gemüter gleichermaßen. Rußregen über Bürrig und anderen Stadtteilen, Vermisste, die erst nach Tagen tot in den Trümmern geborgen werden. Eine Katastrophe, die eine ganze Stadt in Schockstarre und tiefe Trauer versetzt. Auch ein Jahr danach sitzen Schmerz und Erinnerung vor allem bei den Angehörigen der Opfer und den Kollegen tief. Die Ermittlungen gegen vier Currenta-Mitarbeiter dauern ebenso an wie die Untersuchung der Gutachter. Ein Rückblick, ein Gegenwartsbericht, ein Ausblick.