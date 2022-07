Polizei sucht Zeugen : Raubüberfall an Leverkusener Bahnstation Mitte

Raubüberfall an Leverkusener Bahnstation Mitte

Leverkusen Ein 20-jähriger Mann aus Köln ist an der Bahnstation Leverkusen-Mitte von fünf Unbekannten brutal überfallen und beraubt worden.

Nach dem Raub einer Umhängetasche am Mittwochnachmittag an der Bahnstation „Leverkusen-Mitte" sucht die Kripo Zeugen. Fünf Räuber hatten laut Polizeibericht einen 20-Jährigen Mann aus Köln um 15.45 Uhr in einer Unterführung auf der Heinrich-von-Stephan-Straße zunächst nach einer Zigarette gefragt. Dann schlugen sie ihr Opfer unvermittelt zu Boden und traten auf es ein. Beim anschließenden Versuch des jungen Mannes über die Treppen zum Bahnsteig zu flüchten, entrissen die Angreifer ihm die Umhängetasche samt Bargeld und Mobiltelefon.