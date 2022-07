Ein Jahr nach Explosion im Leverkusener Chemiepark : Das Leid der Hinterbliebenen

Leverkusen Am 27. Juli 2021 kommt es im Chemiepark in Leverkusen zu einer verheerenden Explosion. Sieben Mitarbeiter sterben, viele werden verletzt. Für die Hinterbliebenen bleibt der Schmerz gewaltig. Das Ansehen des Betreibers hat stark gelitten.

Currenta will am 27. Juli um 9.37 Uhr eine Schweigeminute an allen drei Chemiepark-Standorten abhalten, also auch in Dormagen und Krefeld. Das Unglück in einem der größten Chemieparks in Europa löste bundesweit Entsetzen aus. In der Stadt mit 167 000 Einwohnern ging auch die Angst vor Gesundheitsschäden um. Das Landesumweltamt gab später Entwarnung. Doch Currenta verlor viel Vertrauen und Ansehen.