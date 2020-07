Wiesdorf : Maskierte Räuber überfallen Kiosk

Die Polizei bitte um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leverkusen (RP) Die Polizei fahndet nach zwei bewaffneten Räubern, die am Freitagabend (3. Juli) einen Kiosk in Wiesdorf überfallen haben. Nach ersten Ermittlungen bedrohten die beiden Männer den Mitarbeiter des Kiosks in der Dönhoffstraße gegen 22.45 Uhr mit einer silbernen Pistole sowie einem Messer und flüchteten mit den Tageseinnahmen in Richtung Montanusstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken