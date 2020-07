Einsatz nach häuslichem Streit : Ehefrau attackiert: SEK stürmt Wohnung in Leverkusen

Nach dem Sturm der Wohnung an der Von-Bodelschwingh-Straße in Leverkusen durch Beamte einer Sondereinheit verfrachten Polizisten den 33-Jährigen in einen Streifenwagen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Nach einem häuslichen Streit in einer Etagenwohnung an der Von-Bodelschwingh-Straße in Leverkusen ist die Polizei mit einer Sondereinheit angerückt. SEK-Beamte nahmen vor dem Haus und auf einem benachbarten Balkon Stellung.

Ein Sondereinsatzkommando (SEK) hat am Freitag eine Wohnung an der Von-Bodelschwingh-Straße in Leverkusen gestürmt. Grund laut Polizei: Ein Mann soll seine Frau körperlich attackiert haben. Zu dem Familienstreit zwischen dem polizeibekannten 33-Jährigen und seiner 37-jährigen Partnerin kam es gegen 10.30 Uhr. Auch der dreijährige Sohn des Paares hielt sich in der Wohnung auf. Die Frau flüchtete mit dem Jungen aus der Wohnung. Beide sind unverletzt. Wegen vorheriger Streitereien habe es bereits Polizeieinsätze bei der Familie gegeben, berichtete eine Polizeisprecherin. Der Mann habe sich in der Wohnung verschanzt und gedroht, Gewalt anzuwenden gegen jeden, der ihm zu nahe kommt. Darauf wurde das SEK alarmiert. Der Mann wurde festgenommen.

(bu)