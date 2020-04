Polizeieinsatz in Hagen : Räuber schlägt Kiosk-Mitarbeiter mit Pistole auf Kopf - für 50 Euro Beute

Polizeieinsatz in Hagen

Hagen Zwei Maskierte haben in Hagen einen Kiosk überfallen und die beiden Angestellten teils mit einer Pistole bedroht und verletzt - für 50 Euro.

Die Räuber betraten am Samstagabend bewaffnet das Büdchen, wie die Polizei mitteilte. Einer bedrohte dann einen Mitarbeiter mit der Pistole. „So konnte sich der andere an der Kasse zu schaffen machen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.