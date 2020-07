500 Anhänger auf der Bismarckstraße : Abschied der Fans für die Werkself mit Jubel und Pyros

Leverkusen Mit Jubel, Gesängen und Pyros haben am Freitag rund 500 Fans die Werkself zum Pokalfinale nach Berlin verabschiedet.

Mitarbeiterinnen von Bayer 04 verteilten Schutzmasken mit dem Aufdruck „Finale“ an die Fans. Trotz Markierungen zum Abstandsgebot am Straßenrand wurde es dort aber sehr eng. Jubelnde Anhänger standen dicht an dicht und reckten ihre Handys empor. Auch die Spieler machten Fotos aus dem Bus, die sie an einzelne Fans weiterleiteten.