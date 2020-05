Überfall in Leverkusen : Räuber überfällt Tankstelle und fesselt Angestellte

Leverkusen Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Leverkusen-Wiesdorf überfallen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Angestellte wurde gefesselt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter am frühen Donnerstagmorgen gegen fünf Uhr die Tankstelle an der Karl-Krekeler-Straße in Leverkusen-Wiesdorf überfallen. Nach aktuellem Ermittlungsstand passte der Verdächtige eine 40-jährige Angestellte am Mitarbeitereingang ab, drängte sie ins Gebäude und fesselte sie, berichtet die Polizei.