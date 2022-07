Leverkusener Kultur : „Good Times“-Festival feiert im Neulandpark Premiere

Wiesdorf Drei Tage lang werden „gute Musik, Aktionen und Überraschungen geboten“, kündigt die Stadt an. Auf der Bühne stehen Legenden, mit denen viele Leverkusener früher schon gefeiert haben. Inklusive Musik von damals.

Gute Zeiten nahen im Neulandpark heran. Am ersten Augustwochenende, 5. bis 7. August, startet dort zum ersten Mal das Sommerfeten-Festival „GoodTimes“. Drei Tage lang werden „gute Musik, Aktionen und Überraschungen geboten“, kündigt die Stadt an. Auf der Bühne stehen Legenden, mit denen viele Leverkusener früher schon gefeiert haben. Inklusive Musik von damals. Das Team des Stadtmarketings stellt die Sommersause auf die Beine. Der Eintritt ist frei.

„Von Dröhn“ Sonntag steht das DJ-Team zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder auf der Bühne. „Von Dröhn“ hat von Mitte der 70er bis Mitte der 90er auf fast allen großen Veranstaltungen in Leverkusen aufgelegt. Vielen sind die Jungs vor allem durch die legendäre Disco in der alten Eissporthalle in Erinnerung geblieben“, erinnert Stadtsprecherin Julia Trick. Zuhörer können sich die Rollschuhe unterschnallen. Ab 11 Uhr wird die Rollerdisco zur Musik des DJ-Teams eröffnet. Außerdem zeigt eine Showskating-Formation in 80er-Jahre-Outfits ihr Können.