Hollywood-Star auf Tour : Johnny Depp und Jeff Beck begeistern Fans bei Konzert in Offenbach

Der britische Gitarrist Jeff Beck (l) und US-Schauspieler Johnny Depp am 32.5.22 in der Royal Albert Hall in London. Foto: dpa/Raph Pour-Hashemi

Offenbach Noch vor wenigen Wochen saß er vor allem im Gerichtssaal - nun trat Hollywood-Star Johnny Depp in Deutschland auf. Am Mittwochabend stand der Schauspieler und Sänger bei einem Konzert im hessischen Offenbach auf der Bühne. Und wurde frenetisch gefeiert.

Der 59-Jährige sang an der Seite der britischen Gitarren-Legende Jeff Beck in der Stadthalle. Die beiden wurden von den Fans begeistert bejubelt.

Zunächst beeindruckten der mehrfache Grammy-Preisträger Beck (78) und die Band mit einigen Instrumentalstücken. Später kam Depp auf die Bühne hinzu und übernahm das Mikrofon. Er sang verschiedene Coversongs, etwa „Isolation“ (John Lennon) oder das energiegeladene Stück „Death And Resurrection Show“ von der Band Killing Joke. Zu hören gab es auch das sehr berührende „This Is A Song For Miss Hedy Lamarr“, eine Komposition von Depp selbst. Das Lied ist eine Hommage an die gleichnamige österreichisch-amerikanische Schauspielerin (1914-2000).