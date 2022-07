Rückkehr in den alten Lebensraum : Warum sich Lachse in der Wupper schwer tun

Kim Schwarzschultz unweit des Wehrs an der Reuschenberger Mühle: Der Vorsitzende des ASV Leverkusen erklärt, wie terrassenartig angelegte Steine den Lachsen das Fortkommen flussaufwärts erleichtern sollen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Radevormwald/Leverkusen Gut anderthalb Jahrhunderte war der sensible Fisch in dem Fluss komplett ausgestorben. Seit einigen Jahrzehnten bemühen sich Wupperverband und Angelvereine um Wiederansiedlung. Doch das erweist sich als mühsam. An der Wasserqualität liegt es nicht.

Die Wupper war einmal sehr fischreich. Um 1840 wurde der letzte Lachs gesichtet. Fortan war der sensible Fisch wegen der starken industriebedingten Verschmutzung in der Wupper ausgestorben ...

Doch halt: Die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Rund 160 Jahre später, im November 2001, wurde wieder ein Lachs in der Wupper entdeckt. Zum einen lag es daran, dass sich die Wasserqualität des Flusses, der auch als „Amazonas im Bergischen Land“ bezeichnet wird, nach Investitionen in Abwasserreinigung und Aktivitäten von Kommunen und Industrie enorm verbessert hatte. Zum anderen daran, dass der Wupperverband durch Renaturierungen nicht nur der Wupper, sondern etwa auch der Dhünn, des größten Nebenflusses der Wupper, gute Voraussetzungen zur Wiederansiedlung des Lachses geschaffen hatte.

Info Industrie-Abwässer führten zum Aussterben Wo Die Wupper entspringt als „Wipper“ im Oberbergischen. Nach 116 Kilometern mündet sie im Stadtgebiet von Leverkusen in den Rhein. Das Einzugsgebiet umfasst 813 Quadratkilometer. Wann Um 1840 wurde für 160 Jahre der letzte Lachs in der Wupper gesichtet. Die immense industriebedingte Verschmutzung führte zu seinem Aussterben. Im November 2001 – die Wupper war wieder sauberer – wurde erstmals wieder ein Lachs entdeckt

Inzwischen kehren Lachse und Meerforellen jedes Jahr zum Laichen in ihre bergischen Heimatflüsse zurück. „Doch die Zahl ist mit rund ein Prozent noch sehr gering“, sagt Ilona Weyer vom Wupperverband und prognostiziert: „Es wird noch lange dauern, bis sich die Lachse in ausreichender Zahl ohne die Unterstützung der Fischereivereine von selbst vermehren.“ Die Arbeit der Ehrenamtler sei weiter erforderlich, um der Entwicklung einer Lachspopulation auf die Sprünge zu helfen.

In den vergangenen Jahrzehnten unterstützten bergische Fischerei- und Angelsportvereine im Rahmen des Wanderfischprogramms NRW die Wiederansiedlung der Lachse und der Meerforellen. Bereits 1992 übernahmen Mitglieder des Bergischen Fischereivereins und des Sportangelvereins SAV Bayer die Aufzucht tausender Junglachse. Bei einer Größe von etwa zehn Zentimetern wurden sie ins Wasser gelassen und auf die Reise geschickt. Aus Wupper und Dhünn sollten sie über den Rhein in die Nordsee ziehen, um eines Tages zurückzukehren und im Heimatfluss abzulaichen.

Georg Wulf, Helmut Wuttke und Heike Oberlüneschloss entließen 2018 allein an der Wupperbrücke in Beyenburg 8000 in den Fluss. Foto: Moll (Archiv) Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Nachdem der Bergische Fischereiverein im Jahr 2018 insgesamt 8000 kleine Lachse ausgesetzt hatte, warnte der Vorsitzende Helmut Wuttke vor übertriebenen Hoffnungen. „Nicht einmal ein Prozent erreicht wieder das Süßwasser. Man müsste jedes Jahr mindestens 500.000 junge Lachse aussetzen, um eine annähernd hohe Zahl zurückerwarten zu können“, sagt der Experte des BFV, der seinen Sitz in der Radevormwalder Ortschaft Oede-Schlenke hat. Um das Aussetzen der kleinen Lachse auch in Zukunft zu sichern, plant der Verein eine Fischaufzuchtsanlage. Ein Standort am Beyenburger Stausee stand schon bereit, doch in der Ortschaft gab es Widerstand von Bürgerinnen und Bürger, die befürchteten, die Anlage könnte optisch die Postkarten-Idylle des Ortes stören. Auch ein weiterer Standort in der Nähe, bereits auf Schwelmer Gebiet, zerschlug sich zur Enttäuschung von Helmut Wuttke und seinen Mitstreitern. Inzwischen ist der mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnete Naturschützer schweigsam geworden, wenn es um das Projekt geht, um nicht schon wieder im Vorfeld Proteste von Anwohnern zu provozieren. Und so zeigt sich: Naturschutz ist bei den Menschen beliebt, so lange es nicht den eigenen Vorgarten trifft.

Neben guter Wasserqualität benötigen die Fische natürliche Strukturen wie ein lebendiges Flussbett mit Inseln, Steinen, Ruhezonen und turbulenten Flussabschnitten. Eigens, um die Strömungsdiversität an der Balker Aue in Leichlingen zu erhöhen, ließ der Wupperverband beispielsweise etliche Bäume als Totholz in das Ufer einbauen und sicher verankern. Durch die Verlegung angrenzender Rad- und Fußgängerwege konnte darüber hinaus der Lebensraum des Eisvogels geschützt werden.

„Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Durchgängigkeit eines Gewässers, so dass Wanderfische im Gewässer auf- und abschwimmen können“, unterstreicht Ilona Weyer. „An Hindernissen wie Wehren arbeiten wir deshalb mit sogenannten Fischaufstiegen.“ Eine solche „Fischtreppe“ besteht aus mehreren, hintereinanderliegenden Becken, die etwa Lachsen oder Aalen die Wanderung flussaufwärts zum Laichgewässer ermöglichen. Weil überdies die richtige Wassertemperatur eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, habe man an der Großen Dhünn-Talsperre eine spezielle Technik installiert, die dafür sorge, dass das Wasser unterhalb der Talsperre der jeweiligen Jahreszeit entspreche und nicht dauerhaft zu kalt sei.

Was noch erforderlich ist, weiß Kim Schwarzschultz, Vorsitzender des Angelsportvereins ASV Leverkusen: „Die Gattung der Lachsfische, auch Salmoniden oder Forellenfische genannt, braucht kühles und sauerstoffreiches Wasser. Aber auch die Lebensbedingungen vieler weiterer Fischarten werden gerade durch Umweltbelastungen zunehmend erschwert.“

Zu den besonders negativen Ereignissen zählt die Juli-Flut 2021. „Sehr viele Fische sind aus überfluteten Teichen, Seen und Zuchtbecken in die Wupper getrieben worden“, berichtet Schwarzschultz und nennt Gold- und Grasfische, aber auch Regenbogenforellen und Saiblinge als Beispiele für „gebietsfremde Arten“, die normalerweise nicht in der Wupper vorkommen. „Viele Fische sind vermutlich verendet, als sie beim Rückgang des Wassers auf den Überflutungsflächen oder Wiesen zurückgeblieben sind“, fügt der Experte hinzu.