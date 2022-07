Leichtathletik : Marlene Meier will nach dem Titel auch einen EM-Startplatz

TSV-Athletin Marlene Meier ist Deutsche Meisterin im Hürdensprint. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leverkusen Bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin überraschte sich Marlene Meier selbst mit dem Titel. Das bringt so viele Punkte in der Weltrangliste, dass die Athletin des TSV Bayer nun eine kleine Chance auf ein Ticket für die Heim-EM in München hat.