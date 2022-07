Bauarbeiter beschädigen Kabel : Stromausfall in Leverkusen: Es war doch Fremdeinwirkung

Leverkusen Die Schadstelle wird nun repariert. So lange bleiben die vom Stromausfall am Mittwoch betroffenen Haushalte in Wiesdorf, Manfort und Küppersteg weiter über die eingerichtete Netzumschaltung versorgt.

Die Suche nach der zweiten Fehlerquelle, die am Mittwochvormittag zum Stromausfall in Wiesdorf, Manfort und Küppersteg führte, dauerte für die Mitarbeiter der Energieversorgung Leverkusen (EVL) noch bis in die Nacht zu Donnerstag. Dann war klar: Neben dem Kabelschaden im Bereich Willy-Brandt-Ring/Edith-Laggässer-Straße war auch Fremdeinwirkung mit im Spiel. „Eine Firma verlegt derzeit Glasfaser im Bereich der Rathaus-Galerie“, teilte EVL-Sprecher Stefan Kreidewolf am Donnerstag mit. Beim Durchziehen der Leerrohre im Boden seien die Mitarbeiter der Firma offenbar an eines der EVL-Kabel gekommen. Die Schadstelle werde nun repariert. So lange bleiben die vom Stromausfall am Mittwoch betroffenen Haushalte in den drei Stadtteilen weiter über die eingerichtete Netzumschaltung versorgt.