Garteneinladung nach Zeitungslektüre : Rosenfreund trifft Rosenfreundin

Ein Thema, das verbindet: der Rosengarten: Michael Nassenstein war zu Gast bei Heiderose Birkenstock-Kotalla. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Leichlingen Künstlerin „BiKo“ lud Hobbygärtner Michael Nassenstein in ihren Garten ein. Beide lieben Rosen und Kunst und tauschten sich nicht nur über Rambler-Rosen, die der Anlass für das Treffen waren, aus.

Das Paradies liegt gleich hinter der Stadtgrenze an der Wupper. Dass es so nah ist, hätte Michael Nassenstein nie vermutet. Jetzt hat er es gesehen. Und wenn er davon erzählt, wird dem Zuhörer warm ums Herz, so viel Begeisterung legt der ehemalige Pressesprecher des Chemparkbetreibers Currenta in seine Worte. Es fallen Sätze wie „Das ist ein unglaublich beeindruckendes Areal, einfach wunderschön“ oder „Eine tolle Einheit von Kunst und Natur“ oder einfach „Zauberhaft“. Gartenfan Michael Nassenstein aus Schlebusch war im Garten der Leichlinger Künstlerin Heiderose Birkenstock-Kotalla zu Gast. Eine spontane Einladung nach der Lektüre der Rheinische Post.

„BiKo“ hatte gelesen, dass in Michael Nassensteins Garten eine Rambler-Rose, eine Art Kletterrose, in den Überresten eines alten Pflaumenbaums gedeiht und üppig blüht. Birkenstock-Kotalla kontaktierte Nassenstein. So kam es zur Begegnung zweier Gartenfreunde an der Wupper, an die „BiKos“ Grundstück grenzt.

„Was ich im kleinen Garten habe, hat sie in groß“, schwärmt Nassenstein nach dem Treffen. „Meine 400 Quadratmeter Grundstück gegen ihre 3000. Das lässt sich im Grunde nicht vergleichen.“ Da gebe es in jeder Ecke eine neue faszinierende Perspektiven. „Wir sind eine Stunde durch den Garten gegangen, freilich mit genug Abstand, haben uns insgesamt zwei Stunden ausgetauscht. Es war ein konstruktives Gespräch“, fasst der ehemalige Pressesprecher zusammen.