Frauenfußball: Bundesliga : Für Leverkusens Fußballerinnen spitzt sich die Lage zu

Leverkusen Nur noch das etwas bessere Torverhältnis trennt die von Achim Feifel trainierten Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen vom ersten Abstiegsplatz. Am Sonntag (14 Uhr) gastiert der Tabellensechste aus Potsdam am Kurtekotten.

Das hatten sich Bayers Fußballerinnen anders vorgestellt. Das 1:3 (0:2) gegen die SGS Essen beendete jäh alle Träume von der ersten Teilnahme am DFB-Pokalfinale in Köln. Und auch abseits des Wettbewerbs spielte die Domstadt auf der anderen Rheinseite an diesem Abend eine Rolle – auch in diesem Fall anders als erhofft. Zwar wäre der 1. FC Köln im zeitgleich ausgetragenen Ligaspiel gegen Schlusslicht Jena fast gestolpert, siegte dann aber doch durch ein spätes Tor.