Aus dem Gericht : Vermeintlicher Exhibitionist: „Wollte nur austreten“

Leverkusen Ein 34-jähriger Alkenrather soll sich im Innovationspark unschicklich einer Frau gezeigt haben. Jetzt musste er vor Gericht. Der Mann stritt die Beschuldigungen im Gerichtssaal ab. Er habe nach einem erfolglosen Überraschungsbesuch bei seiner Schwester „einfach nur spazieren gehen“ wollen.

Der Vorfall soll sich so zugetragen haben: Laut Anklage war der Mann m 26. August 2019 im Innovationspark unterwegs. Dort habe er gegen 11.30 Uhr eine Frau angesprochen und diese gefragt, ob sie ihm kurz helfen könne. Als sie sich umdrehte, habe er sein entblößtes Glied in den Händen gehalten.

Der Mann aus Alkenrath stritt die Beschuldigungen im Gerichtssaal ab. Er habe im Innovationspark nach einem erfolglosen Überraschungsbesuch bei seiner Schwester „einfach nur spazieren gehen“ wollen. Während er mit einem Freund telefonierte, sei ihm der Harndruck in die Quere gekommen und er habe austreten müssen. So habe er sich mit dem Telefon am Ohr erleichtert – das Handy in der linken, das Glied in der rechten Hand.