Kunst in Meerbusch : Plakatwand im Jahr 2000: „Du schwarz / ich weiß“

Kunst in Meerbusch

Büderich Um noch einmal an die Missstände zu erinnern, wird diese Arbeit demnächst auch im Rahmen der von Erika Danes im Namen der Meerbuscher Künstler initiierten Präsentation „50 Jahre Meerbusch im Spiegel der Kunst“ zu sehen sein.

1994 haben sich Meerbuscher Künstler zum ersten Mal öffentlich gegen Ausländerfeindlichkeit stark gemacht. Antrieb für die Errichtung einer gut sichtbar platzierten Plakatwand in Büderich mit wechselnden Ansichten war der im Mai 1993 verübte Mordanschlag auf eine türkischstämmige Familie in Solingen.

„Das aktuelle Geschehen in den Vereinigten Staaten und die Demonstrationen weltweit gegen den Fremdenhass haben mich an meine Arbeit erinnert, die 2000 an der Plakatwand zu sehen war“, erzählt die Künstlerin Ilse Petry-Ambrosius. Sie arbeitete damals eng mit Helmut Martin-Myren – Initiator der bis heute von unterschiedlichen Künstlern gestalteten Plakatwand-Aktionen gegen Ausgrenzungen – zusammen: „Er hatte immer die Sorge, die Kunst auf der Wand könnte übersprüht werden. Aber das ist bisher nicht passiert.“