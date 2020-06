Bahnhofsquartier Opladen : Bepflanzte Dächer kühlen die Bahnstadt

Opladen Wird’s im Sommer warm, wird’s Klima in der Stadt stickig. Dachgrün auf dem neuen Opladener Busbahnhof und den Häusern im angrenzenden Quartier soll helfen und zudem Insekten wie etwas Wildbienen locken.

Dieser Entwicklung wollen Stadtplaner mit grünen Lösungen entgegenwirken. So wie im entstehenden Bahnhofsquartier in Opladen. „Die zunehmende Erwärmung der Städte durch Versiegelung ist ein großes Problem“, sagt Bahnstadtchefin Vera Rottes. In Opladen soll etwas dagegen getan werden. Während sich Gebäude und Asphalt durch Sonneneinstrahlung tagesüber stark aufheizen, zum Wärmespeicher werden und nachts die Hitze unzureichend abgeben, können Pflanzen diesen Prozess abmildern und gleichzeitig die Luft filtern. „Es geht darum, mit der Natur zu bauen, Grünflächen anzubieten. Durch Begrünung schafft man es am besten, die Aufheizung einzugrenzen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, sagt Rottes. Nachhaltige Stadtentwicklung nennt sich das im Fachjargon.