Vorführungen bis Oktober geplant : Neue Suche nach Autokino-Standort

Eine Leinwand auf dem Currenta-Parkplatz - daraus wird nichts. Stadt und Betreiber suchen nun eine neue Fläche. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Für den ursprünglich in Bürrig anvisierten Veranstaltungsort gab es keine Genehmigung. Nun setzen Stadtverwaltung und potenzieller Betreiber auf ein neues Grundstück. Dort sollen vor allem Konzerte und Kabarett zu sehen sein, Filme nur in geringer Zahl.

Von Susanne Genath

Während sich in anderen Städten die Autokinos schon seit Wochen großer Beliebtheit erfreuen, ist man in Leverkusen noch immer auf der Suche nach einem geeigneten Standort. Der ursprünglich ins Auge gefasste Currenta-Parkplatz in Bürrig musste verworfen werden. Nach Informationen unserer Redaktion verhinderten die nahe gelegene Kläranlage und die Seveso-Richtlinie (die der Verhütung von großen Betriebsunfällen mit gefährlichen Stoffen dient) die Genehmigung.

Die Stadtverwaltung, der grundsätzlich an einem Autokino auch in Leverkusen gelegen ist, hat nach eigenen Angaben aber schon ein anderes Grundstück im Auge. Wo genau, will auch der angedachte Betreiber, Fabian Stiens vom Scala-Club, noch nicht sagen. Für den Fall, dass sich auch das wieder zerschlägt.

„Im Moment hängt alles am Bauamt“, erklärt Stiens. Er stehe bereit, um die Autokino-Bühne mit Leben zu füllen. Denn Filme sollen eher eine untergeordnete Rolle spielen. „Wir planen in dem ,Drive-In-Eventkino‘ vor allem Konzerte und Kabarett“, sagt er.

Dabei wird ihm allerdings langsam die Zeit knapp. „Wenn die Genehmigung nicht bald kommt, macht die Organisation irgendwann keinen Sinn mehr.“ Sollte das Wetter mitspielen, sei immerhin geplant, die Autokino-Bühne bis in den Oktober hinein zu betreiben.

Im Kreis Mettmann ist man schon weiter. In Monheim bieten zum Beispiel die Kulturwerke gleich an drei Standorten Unterhaltung für die ganze Familie an: Sowohl der Parkplatz am Rheinstadion, als auch die Bürgerwiese und der Innenhof der Kulturraffinerie K714 haben sich bis Anfang Juli in multifunktionale Spielorte verwandelt. In Hilden und Wülfrath gibt es an den Wochenenden Programm in den dortigen Autokinos. Ganz abgesehen von den großen Städten im Umkreis, deren Autokinos zum Teil auch unter der Woche geöffnet haben.