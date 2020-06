Bürgermonitor: Neues Reinigungsverfahren getestet : Trockeneis kontra Vereinsliebe auf Stromkästen

Ein Mitarbeiter der Firma Cleaning Mammut reinigt einen von Bayer-04-Fans in Vereinsfarben „dekorierten“ Verteilerkasten an der Robert-Blum-Straße. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Testweise hat jetzt eine Kölner Firma mit einem Spezialverfahren einen der unzähligen besprühten Kästen der EVL in der Stadt gereinigt. Mit Trockeneis ging es der schwarz-roten Vereinsliebe an die Farbe.

Genau genommen arbeitet das Kölner Unternehmen „Cleaning Mammut“ nicht mit Eis im herkömmlichen Sinne, sondern mit winzigen Pellets komprimierter Kohlensäure. Trifft die fast mit Schallgeschwindigkeit auf eine Oberfläche, „dehnt sie sich dort schlagartig auf das 700- bis 1000-fache Volumen aus und geht unmittelbar vom festen in den gasförmigen Zustand über“, beschreibt Detlef Greife, Vertriebsleiter beim noch jungen Unternehmen Cleaning Mammut. „Das Trockeneis sprengt durch den enormen Temperatur-Unterschied fast jede Verschmutzung ab.“ Was am Ende übrig bleibe, seien eine saubere, nicht beschädigte Oberfläche und der zusammenfegbare Rest des abgesprengten Materials. Im Falle der EVL-Kästen eben die Reste der schwarzen und roten Farbe.

Das Verfahren, das die Kölner Firma jetzt an einem Verteilerkasten an der Robert-Blum-Straße der EVL demonstrierte, sei nicht neu, sagt Greife. „Das ist schon seit sicherlich 30 Jahren bekannt. Aber es war bisher immer sehr aufwendig mit Kompressor, Generator und anderem technischen Gerät. Wir können das Ganze jetzt kompakt auf einem Anhänger anbieten, sind so also mobil und bezahlbar.“ Cleaning Mammut hoffe, dass die EVL vom Test überzeugt sei und den Reinigungsauftrag an das Kölner Unternehmen vergeben werde. Laut EVL-Sprecher Kreidewolf wird sich das in der nächsten Zeit entscheiden. Fakt ist: „Wir beschäftigen uns zunehmend mit dem Thema der beschmierten Verteilerkästen, weil es immer mehr werden“, sagt Kreidewolf.