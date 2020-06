Preis der UN : Auszeichnung für den Garten von St. Bernardin

Kapellen Bei einem Sonderwettbewerb der Vereinten Nationen ist das Projekt des Nabu-Kreisverbands Kleve und zweier Leader-Regionen als ein Beispiel für biologische Vielfalt gewürdigt worden.

Schon 2008 bis 2010 initiierte der Nabu in St. Bernardin, einer Wohneinrichtung der Caritas für Menschen mit Behinderungen in Kapellen, den Bau eines barrierefreien Kräuter- und Schaubauerngartens für alte Gemüsesorten. Der grundsätzlich frei zugängliche Garten mit Hochbeeten voller Duftkräuter hat sich zu einem „grünen Ort der Begegnung“ entwickelt: Er ist ein geschützter Raum, in dem die Bewohner die Natur genießen können, und beliebtes Ausflugsziel. Die Pflege des Gartens übernimmt eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer, unterstützt durch die Gärtner von St. Bernardin.