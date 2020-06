Corona aktuell : Sieben Leverkusener sind an Covid-19 erkrankt

Ein knallbunter Corona-Abstandshalter. Erdacht haben sich ihn Mitglieder des Jungen Theaters Leverkusen. Foto: Petra Clemens

Leverkusen Zwei neue Infizierte und ein Genesener kommen am Freitag hinzu. Rechnerisch bedeutet dies: sieben aktuell an Covid-19 erkrankte Leverkusener. Das Freiwilligenzentrum bietet wieder Beratugen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fallzahlen Am Freitag liegt die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in Leverkusen bei sieben, das ist einer mehr als am Vortag. Insgesamt meldet die Stadt 246 Infizierte (am Vortag waren es 244). Bisher sind fünf Leverkusener in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, 234 Betroffene (233) sind mittlerweile wieder genesen.

Freiwilligenzentrum Lupe Das Team bietet wieder eingeschränkte Beratungszeiten für ehrenamtlich Interessierte an: Ab nächster Woche gelten diese Öffnungszeiten für Einzelberatungen: dienstags, 10-12 Uhr, im Opladener Laden, Bahnhofstraße 21, und donnerstags, 16-18 Uhr, im Alten Bürgermeisteramt, Bergische Landstraße 28. Terminvereinbarung unter 0214 52723 oder info@lupe-lev.de.

(LH)