Foto-Arbeiten von Thomas Luettgen : Kunst als Naturschutzprojekt

Schlebusch Der Freudenthaler Sensenhammer zeigt plastische Foto-Arbeiten von Thomas Luettgen.

Seitdem beschäftigt sich Luettgen mit den Hinterlassenschaften der Wegwerfgesellschaft und hat sich bei Recycling-Firmen für Papier, Plastik oder Metallschrott umgesehen. Für seine aktuelle Kunst-Ausstellung in der Galerie des Industriemuseums Sensenhammer, die am Sonntagvormittag vom neuen Leiter Jürgen Bandsom eröffnet wurde, hat er sich auf Werke zum Thema Metall spezialisiert, weil das natürlich ganz besonders zu diesem Ort passt.

In diesem Falle sind es die silbern glänzenden Rückseiten bereits benutzter Offset-Druckplatten aus dem, auf die er seine bearbeiteten Fotoarbeiten druckte. Geradezu edel werten die strahlenden Teile das Material auf, und selbst die Abbildungen verrosteter Eisenteile werden in diesem Zusammenhang aufgewertet. Gefunden hat Thomas Luettgen die Bildmotive in riesigen Recyclinganlagen, wo er sich geradezu erschlagen und sehr klein fühle angesichts der Metall-Mengen, die Lkw im Minutentakt anlieferten.

Und dann verlor er sich in der Betrachtung der zusammengepressten Bündel, in denen er Figuren und Gesichter erkannte. Zum Beispiel das Porträt eines Afrikaners, das Besucher in einem der ausgestellten Bilder entdecken können. Entsprechend hat er sich auch in Papier-Recycling-Betrieben umgesehen, erzählte der Künstler bei der Eröffnung. Es habe ihn berührt, dort in stark verdichteten Papierquadern ganze Leben zu entdecken. Alleine auf einer sichtbaren Oberseite habe er einen Postkartengruß aus der DDR, eine Geburtsurkunde und andere Dokumente entziffern können.