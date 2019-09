Sicherheitspersonal seit 2009 : Freibad: „Der Ton ist schärfer geworden“

Der Sportpark Leverkusen arbeitet regelmäßig mit der Polizei zusammen. Bereits seit 2009 gibt es in den Freibädern Sicherheitspersonal.

Sonntag ist im Calevornia der letzte Freibad-Tag der Saison. Einer Saison, die bundesweit geprägt war von den Vorkommnissen unter anderem im Düsseldorfer Rheinbad, das nach angeblicher Randale gesperrt wurde. Später stellte sich heraus, dass nicht alle Vorfälle so dramatisch waren wie zuerst angenommen. Nichtsdestotrotz: Das Thema Sicherheit im Freibad ist in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt.

Es habe allerdings keine Gewaltexzesse zwischen Jugendbanden und Sicherheitspersonal gegeben, verneint Bosshammer eine Anfrage aus der Politik. „Der Sportpark trifft sämtliche Vorkehrungen, um absehbare Sicherheitsrisiken zu vermeiden und reagiert umgehend bei Bekanntwerden von sicherheitsrelevanten Problemen“, heißt es in einer Mitteilung an die Politik. „Im Freibad Wiembachtal ist es in der Vergangenheit zu polizeilichen Einsätzen gekommen.“ Meist sei es um Verkehrsverstöße gegangen, nicht um Angriffe aufs Sicherheitspersonal, betont Boßhammer. Der Sportpark nennt unter anderem eine exhibitionistische Handlung mit einem Tatverdächtigen und einer entsprechenden Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.