Ferienaktion : Ein Stück Weltfußball beim SC Hitdorf

Die Fußballschule von Real Madrid macht im Herbst Halt beim SC Hitdorf. Kinder trainieren unter Profibedingungen.

Wenn die Fluchtlichtmasten auf dem Sportplatz in Hitdorf angehen, herrscht in dem kleinen Stadtteil am Rhein Feierstimmung. Ein Hauch von großem Fußball, ein Hauch von Champions League, weht dann über den Kunstrasen. Es verwundert also nicht, dass Real Madrid – spanischer Rekordmeister und 13-maliger Gewinner der Königsklasse – den SC Hitdorf ins Auge gefasst hat.