Aktion in Schlebusch : So schmeckt Bio – Kochen mit dem Profi

In der Bio-Schauküche bringt Markus Haxter Grundschülern den Ökolandbau näher.

Die Aktionstage Ökolandbau ermöglichen die Kochaktion in der Schlebuscher Fußgängerzone. Die landesweite Initiative lädt in den beiden ersten Septemberwochen an verschiedenen Standtorten in ganz NRW zum Entdecken und Lernen ein – vom Hoffest über Probieraktion bis zur Führung von Schulklassen.

Am Mittwoch machte die Verbraucherkampagne Halt in Leverkusen. Nicht nur die Grundschüler regte Meisterkoch Haxter zu nachhaltigerem Denken an. Über den Tag verteilt wurden vor den Augen der Passanten Menüs aus biologischen Zutaten gekocht und kostenlose Häppchen zum Probieren verteilt. Neben Tipps und Anregungen aus der Praxis des Spitzenkochs erhielten Interessierte auch Infos zum Thema Bio-Lebensmittel. Was an den ökologischen Produkten umweltfreundlicher und hochwertiger ist als an herkömmlicher Discounter Ware erklärt der Sprecher der Aktionstage-Initiatoren, Michael Morawietz: „Biologisch angebaute Lebensmittel kommen nicht mit chemischen Düngern in Berührung. Gedüngt wird auf natürliche Art und Weise, zum Beispiel mit Kuhmist. Das entlastet das Grundwasser enorm, weil so keine Pestizide unter die Erde gelangen.“