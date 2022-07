Ferien in Leverkusen : Jugendliche fotografieren und malen Wiesdorf

Leverkusen-Wiesdorf Drei Tage lang können Jugendliche beim Ferienprogramm „Kulturrucksack“ den Stadtteil Wiesdorf genauer entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos.

Spannendes zur Geschichte der Kolonien, dem größten Flächendenkmal in NRW, Wissenswertes über die Gestaltung der Flusslandschaft an der Dhünn und die Geschichte der alten Kriegs-Bunker in Wiesdorf erfahren Zehn- bis 14-Jährige bei einem besonderen Ferienprogramm. Vom 2. bis 4. August treffen sich die jungen Teilnehmer im Rahmen des „Wiesdorfer Kulturrucksacks“. Gemeinsam besuchen sie das Erholungshaus und das Kolonienmuseum und lernen interessante Aspekte über das Leben der Familien und die Umwelt vor 100 Jahren und heute kennen.

Am dritten Tag können individuelle Schwerpunkte in der Gestaltung eines Bildes vertieft werden: zum Beispiel das Leben von Frauen und Familien, die Veränderung der Flusslandschaft, Bunker in Wiesdorf - Spuren aus der Zeit des zweiten Weltkriegs. Sämtliche Materialien werden kostenfrei gestellt. Wer möchte, kann sein Bild bei einer Veranstaltung am 1. Dezember in der Stadtbibliothek Familie und Freunden präsentieren.