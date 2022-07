Wiesdorf : Unbekannter beschädigt Fundament von „Paulinchen“

Wiesdorf Ein Zeuge beobachtete eine unbekannte Person, die versucht haben soll, eine Statue auszugraben. Die Polizei bestätigt das. Es ist nicht der erste Vorfall mit einer Bronze-Skulptur in Leverkusen.

Nahe der Antoniuskirche in Wiesdorf hat jemand an der Paulinchen-Bronze herumgefingert. Am Bronzeskulpturen-Ensemble, das an das Wiesdorfer Original erinnert, sind Steine aus der Fundamentbegrenzung gezogen. Die Skulpturen selbst sind offenbar unversehrt. Glücklicherweise, denn vor fast zehn Jahren sorgte der Raub von drei wertvollen Bronze-Skulpturen, daruner Werke des Bildhauers Fritz Klimsch, im Carl-Duisberg-Park für Aufsehen.