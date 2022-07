Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen : Plätze frei im Ferienprogramm

Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen

Neersen Was man alles aus der Natur für umweltfreundliche Naturkosmetik verwenden kann, erfahren die kleinen Teilnehmer in der Eva-Lorenz-Umweltstation. Zudem gibt es eine Eltern-Kind-Wanderung.

Bei zwei Ferienaktionen der Eva-Lorenz-Umweltstation im Schlosspark in Neersen gibt es noch freie Plätze.

Am Montag, 18. Juli, von 10 bis 16 Uhr geht es um die Naturkosmetik: Haare waschen mit Roggenmehl, Zähneputzen mit Salbeipulver, Waschen mit Seifenkraut. Selbstgemachter Rosenbalsam für die Hände, Rotöl aus Johanniskraut. Das geht? Das geht! Was man alles aus der Natur für umweltfreundliche Naturkosmetik verwenden kann, probieren die Teilnehmer in der ganztägigen Ferienaktion aus.