Handel oder Eigenbedarf : Student zahlt 1200 Euro Strafe für Drogenbesitz

Leverkusen Ein 26-jähriger Student und Bankkaufmann musste sich jetzt vor Gericht wegen mutmaßlichen Drogenkonsums und -handels verantworten.

Vorgeworfen wurde ihm, am 6. November 2020 an einen Kunden aus München rund 145 Gramm der Droge abgegeben zu haben. Im Gegenzug erhielt er 1500 Euro. Zudem wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung der Polizei am 8. Juni 2021 diverse weitere Gramm in den Räumen der Wohngemeinschaft gefunden, in der der Angeklagte lebt. Hinzu kamen Verpackungsmaterial und mindestens eine Feinwaage.