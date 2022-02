Neben der Polizei arbeitet auch die Deutsche Bahn mit Bodycams. Vor allem abends, nachts, am Wochenende und bei Sportveranstaltungen hätten sich die am Oberkörper getragenen Kameras bewährt, hat ein Sprecher der Bahn geäußert. Wann der KOD in Levekrusne Bodycams bekommt, steht noch nicht fest. Foto: dpa/David Young