Zwei weitere Fälle : 150 Corona-Tote in Leverkusen

150 Corona-Tote in Leverkusen

Weiterhin sterben Menschen an der Seuche. Ältere sind besonders gefährdet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leverkusen Die Zahl der Corona-Todesfälle in der Chemiestadt hat sich auf 150 erhöht. Eine 81-jährige Frau und ein 89-jähriger Mann starben an den Folgen einer Infektion.

Ein 89-jähriger Leverkusener, und eine 81-jährige Leverkusenerin sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilt die Stadt am Freitag mit. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 150. Seit März 2020 wurden in Leverkusen 29.100 (+302) Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Akut infiziert sind 5400 Personen. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen bei 1126,9 (-29,9).