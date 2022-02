Zwei Krefelder vor dem Landgericht : Prozess um Marihuana-Anbau - Wohnungen perfekt eingerichtet

Krefeld Vorschaltgeräte, Lampen, Reflektoren, Filter, Ventilatoren, Bewässerungssysteme: Vor dem Landgericht wurde die in zwei Wohnungen verbaute Technik erläutert.

Zwei Krefelder sollen in Privatwohnungen Marihuanaplantagen betrieben haben. Die beiden müssen sich seit Anfang Februar vor dem Landgericht verantworten. Verständigungen über ein mögliches Strafmaß blieben bisher ohne Ergebnis.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden gemeinschaftlichen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Einer der Angeklagten befindet sich derzeit in Haft. Er war schon mehfach einschlägig in Erscheinung getreten und hatte zur Tatzeit bereits unter Führungsaufsicht gestanden. Auf der Garnstraße und auf der Bahnhofstraße sollen die beiden Wohnungen angemietet haben, um dort mit professioneller Ausstattung Cannabis zu züchten und die Drogen gewinnbringend zu verkaufen.