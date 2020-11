Unterstützung für Leverkusener Orchester : L’arte del mondo bekommt Bundesförderung in Corona-Zeit

Leverkusen Während der Konzertbetrieb ruht, erarbeitet das Leverkusener Orchester drei neue Programme und eine wiederentdeckte Oper eines Kölner Komponisten.

Im Juli erhielt er die Zusage, dass sein Ensemble mit 26 weiteren freien Orchestern die Förderung bekommt. Die sichert die Probenarbeit von September bis zum Jahresende. In dieser Zeit werden vier Konzert-Programme erarbeitet, die dann – hoffentlich schon im nächsten Jahr – zur Aufführung kommen sollen. Ungewöhnliche Konzertformate zu stricken, besondere Solisten zu gewinnen und vergessene Kompositionen auszugraben, zeichnet die Arbeit von l’arte del mondo aus. Und um solche Projekte handelt es sich auch bei der Förderung. „Eigentlich darf im November nicht konzertiert werden, der Probenbetrieb ist jedoch zu unserem Glück erlaubt“, sagt Werner Ehrhardt, der aber ein Corona-taugliches Probenkonzept brauchte. Gearbeitet wird in Blöcken und in kleineren Formationen, die mit Maske beziehungsweise gebotenem Abstand zusammen musizieren können, meistens im Erholungshaus.

Dass diese Fähigkeit in Zeiten der Kontaktbeschränkung leidet, haben die Instrumentalisten während der Zwangspause im Frühjahr erfahren. Umso glücklicher sind alle, nun wenigstens in Gruppen zusammenspielen zu können. L’arte del mondo kann nun an seinem Profil kreativ weiterarbeiten und Facetten für den Neustart vorbereiten. Über Videokonferenz arbeiten die Musiker mit dem israelischen Allround-Musiker Yair Dalal an einem Programm mit orientalischer Musik. In den Bereich der modernen Musik geht es in Verbindung mit der Trompeterin und Komponistin Rike Huy. Der Gipsy-Jazz-Geiger Sandro Roy, aktuell im Start-Förderprogramm von Bayer Kultur, ist der Partner für ein drittes Format mit Jazz, Swing und Improvisation.