Corona-Einschränkungen in Leverkusen : Musikschule unterrichtet nur per App

Musikschulleiter Jürgen Ohrem kann weiter Klarinettenunterricht geben, wenn auch nur digital. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Instrumentalstunden an der Leverkusener Musikschule finden jetzt per App statt – nur in allgemeinbildenden Schulen ist Musik als Präsenzunterricht erlaubt.

Die neue Corona-Verordnung erreichte Leiter Jürgen Ohrem am Freitagnachmittag im Wortlaut. Der Betrieb in der Musikschule sei bis Ende des Monats komplett einzustellen, es gebe keine Ausnahme. Das habe er allen Lehrern sofort mitgeteilt, so Ohrem. Beim ersten Lockdown im Frühjahr hatten alle Kollegen ihren Instrumentalunterricht auf online-Betrieb umgestellt. Eine offizielle Anordnung der Musikschule gab es – aus rechtlichen Gründen – dazu nicht. Aber die meisten Eltern wünschten die Fortsetzung des Unterrichts per Zoom, Skype oder Whatsapp, je nachdem was die einzelnen zur Verfügung hatten.

Jetzt gibt es immerhin eine sichere App, die alle zum Unterrichten nutzen können. Am ersten Tag nach den Osterferien habe er ein entsprechendes Angebot von der Softwarefirma iMikel, die seit Jahren rund 300 NRW-Musikschulen mit Verwaltungsprogrammen versorgt, erhalten und umgehend mit Kulturstadtlev-Leiterin Biggi Hürtgen Kontakt aufgenommen, erzählt Ohrem. Die App erfülle die Datenschutz-Vorgaben, weil die Server in Deutschland stehen und keine Datenströme über China oder die USA fließen, erklärt Ohrem. Mit finanzieller Unterstützung aus dem Digitalisierungs-Paket hat die Stadt nicht nur die App angeschafft. Während der Sommerferien wurden im Musikschulgebäude außerdem 700 Meter Kabel verlegt, um das Haus Wifi-fähig zu machen. Die Lehrer seien inzwischen alle damit ausgerüstet, derzeit würden sich Schüler, beziehungsweise Eltern registrieren, so dass der Einzelunterricht auf diese Weise weiterlaufen kann.

Info Das kann die neue App Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati) Die Musikschul-App bietet neben Online-Unterricht zahlreiche Informationen wie Terminplanung, Terminverlegungen, Gruppen-Chat und Veranstaltungs-Info und kann als Kommunikationsplattform zwischen Schülern, Eltern, Lehrkräften und Musikschule genutzt werden. Hilfe zur Registrierung gibt es auf der Homepage und telefonisch (0214/4064059). Der Unterricht ist (anders als beim Frühjahrs-Lockdown) kostenpflichtig, auch wenn das online-Angebot nicht angenommen wird. Der Stadtrat hat die Satzung entsprechend geändert.

Jürgen Ohrem hat am Dienstagnachmittag erstmals seinen Klarinettenunterricht auf diese Weise erteilt. Immerhin kann es so weitergehen, allerdings mit Einschränkungen. Der Klang lasse zu Wünschen übrig, was ganz besonders die Gesangslehrer betreffe. Zudem wackele das Netz in den Nachmittagsstunden, wenn zu viele Menschen gleichzeitig online seien.

Am Montagnachmittag erhielt Jürgen Ohrem über den Landesverband der Musikschulen eine Nachbesserung zur Coronaschutzverordnung: a) Digitale Angebote der Musikschulen sind möglich. b) Angebote der Musikschulen in Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen sind erlaubt.

Das bedeutet, der Unterricht im so genannten „Drehtürmodell“ kann analog weiterlaufen. Solche Kooperationen gibt es inzwischen mit mehreren Grund- und weiterführenden Schulen, seit Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit in den Schulen verbringen. Die Musikschule kooperiert mit 28 allgemeinbildenden Schulen des Leverkusener Stadtgebietes.

Musikschullehrer gehen dazu am Vormittag in die Schulen und geben dort Einzelunterricht. Die Instrumentalschüler sind für diese Zeit vom Klassen-Unterricht freigestellt. Das ist jetzt also wieder möglich, ebenso wie die Angebote im Ganztag, Bläserklassen oder die Jekiss-Chöre, die mit Maske und großem Abstand in Turnhallen oder auf dem Schulhof singen dürfen.